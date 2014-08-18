В Беларуси обещают не допустить агрессии против Украины со своей территории

Беларусь не допустит агрессии третьих стран против Украины со своей территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил посол Республики Беларусь в Украине Валентин Величко.

«С территории Беларуси никогда не будет агрессии против Украины. Более того, мы не позволим никакой третьей стороне, чтобы была агрессия против братской Украины с территории Беларуси», - заявил Величко.

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По его словам, республика придерживается всех международных норм, договоренностей с Украиной, а также выступает за территориальную целостность нашей страны.

«Наша позиция неизменна. Нет никакой федерализации, есть целостность Украины и все вопросы решать через переговорный мирный путь», - подчеркнул посол.

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Величко отметил, что Беларусь является сторонником мирного урегулирования кризиса на Донбассе, но при этом отказался назвать возможного виновника в поддержке и вооружении боевиков, сославшись на то, что этот вопрос должно определить украинское правительство.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские политики озвучивали опасения возможности вторжения российских войск на территорию нашей страны, используя военные базы на территории Беларуси. Также отмечалось усиление российского военного присутствия на территории республики.