Из Луганска за три дня через "зеленый коридор" выехали 853 мирных жителя

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, жители выехали из Луганска на 150 автомобилях в Счастье.

Напомним, что по вопросам работы гуманитарного коридора можно обращаться на телефон «горячей линии» для помощи беженцам в Сватово – 050-169-12-94, 097- 340-99-70, 096-133-17-97, с городских номеров 06471-3-36-50.

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По данным пресс-службы ГСЧС, для получения консультаций по вопросам временного перемещения необходимо обращаться по телефону «101» как со стационарного, так и с мобильного телефона, а также по городскому телефону (044) 247-30-02.

Телефон правительственной "горячей линии" для переселенцев 0 800 507 309 (бесплатно с городских номеров и МТС).