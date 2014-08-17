Ярош объявил об отказе Правого сектора от идеи "идти на Киев"

"В то время, когда добровольцы "Правого сектора" воюют за территориальную целостность и суверенитет нашей страны, там, не на передовой, происходит то же, что и до революции. Терпеть этого мы не могли. Поэтому и сделали это весьма эмоциональное заявление", - пояснил Ярош.

Он утверждает, что Правый сектор "готов на любые шаги, чтобы защитить своих бойцов от милицейского и любого другого произвола", но из-за ситуации на фронте отказывается от идеи "идти на Киев" и остается на востоке Украины.

"На данный момент нам сообщили, что всех наших собратьев освободили, а вопрос отставки Евдокимова будет рассмотрен на заседании Кабмина. Мы очень надеемся, что решение о его отставке будет принято. Мы понимаем, что это маленькая, но победа. Поэтому, учитывая ситуацию на фронте, мы остаемся на своих позициях", - заявил Дмитрий Ярош.

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Также, бойцам добровольческого корпуса "Правый сектор" запрещено вывозить из зоны АТО оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Соответствующий приказ для ПС заявил на своей странице в Facebook лидер Правого сектора Дмитрий Ярош.

"Довожу до сведения своих сограждан и всех собратьев, что Приказом по Добровольческому украинскому корпусу запрещено вывозить из зоны АТО оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Их движение может происходить только в одном направлении - на фронт", - заявил Ярош.

"В экстренных случаях о передвижении наших бойцов с оружием вне зоны боевых действий будут сообщаться Центральное и областные управления СБУ", - добавил Ярош.

Как сообщалось, 16 августа Правый сектор заявил о требовании к президенту Петра Порошенко "немедленно навести порядок в МВД, освободив одиозных представителей антиукраинских сил с должностей в МВД и начать расследование их преступной деятельности".

"В случае невыполнения наших требований в течение 48 часов мы будем вынуждены снять все наши подразделения с линии фронта, объявить всеобщую мобилизацию резервных батальонов и начать поход на Киев с целью проведения "быстрых реформ" в МВД. Походные колонны "Правого Сектора" будут идти в полном снаряжении", - говорится в заявлении.

Позже на этот ультиматум отреагировал глава МВД Арсен Аваков, а в МВД заявили, что утром 17 августа на посту ГАИ возле села Бахни Летичевского района Хмельницкой области работниками ГАИ был остановлен автомобиль FIAT Fiorino 2011 года в котором ехало 5 граждан Украины с арсеналом оружия.