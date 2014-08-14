В Зугрэсе от взрыва снаряда погибли 15 человек, еще 19 ранены
18:36, 14 августа 2014Политика
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В числе погибших - трое детей
REUTERS
В Зугрэсе Донецкой области от взрыва снаряда 13 августа погибли 15 человек.
Об этом сообщает сайт Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения ОГА.
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«Уточняем распространенную СМИ информацию относительно пострадавших вчера от снаряда в Зугрэсе (район городской автостанции). На месте погибли 14 человек, в том числе двое детей. Позже в больнице скончался еще один ребенок. Таким образом, количество погибших составило 15 человек, в том числе трое детей», - говорится в сообщении.
Кроме того, ранения разной степени тяжести получили 19 человек.
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