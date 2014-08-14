РФ продолжает вести разведку: ночью авиация 6 раз нарушила воздушное пространство Украины

За сутки российская военная авиация шесть раз нарушила воздушное пространство Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В течение суток фиксировались случаи нарушения воздушного пространства Украины авиацией ВС РФ», - отметил он.

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«В 11.40 13 августа пограничный наряд, который нес службу в пункте пропуска «Меловое» (Луганская область) обнаружил залет на территорию Украины и обратно 2 вертолетов Ми-24», - заявил Лысенко. Кроме того, представитель СНБО сообщил, что «фиксируются факты использования БПЛА для ведения воздушной разведки: в 21.20 в Донецкой области пограничный наряд обнаружил полет 1 БПЛА, который нарушил воздушное пространство в направлении населенного пункта Ялта на высоте до 1500 м; в 22.05 пограничников Мариупольского отряда морской охраны в направлении населенных пунктов Ялта и Седово зафиксировали пролет БПЛА на высоте 2 км вдоль береговой линии.

Также Лысенко прибавил, что «в 22.05 пограничным нарядом в Херсоне обнаружен БПЛА, который нарушил административную границу с АР Крым. По летательному аппарату применено автоматическое оружие; военнослужащими батальона территориальной обороны ВС Украины в районе населенного пункта Шевченко (участок отдела «Бердянск») на высоте до 2 км обнаружен 1 БПЛА, который двигался вдоль береговой полосы. Применено стрелковое оружие».