Предварительные итоги расследования катастрофы Boeing-777 обнародуют в сентябре - СМИ

Об этом со ссылкой на Нидерландский совет по безопасности (НСБ) пишет "КомменрсантЪ".

В частности, отмечается, что в отчете будет содержаться информация из различных источников – данных "черных ящиков", переговоров диспетчерской службы, показаний радиолокационных станций и спутниковых снимков. Подготовка же итогового доклада НСБ займет несколько месяцев.

Читайте такжеВторую фазу поисков на месте падения Boeing обсудят на следующей неделе - Госкомиссия"Предварительный доклад о крушении малайзийского лайнера Boeing 777, совершавшего рейс MH17, планируется обнародовать в первую неделю сентября", – заявил представитель НСБ Вим ван дер Веген.

Он также уточнил, что точная дата публикации пока не определена.

Читайте такжеВР ратифицировала соглашение с Малайзией по расследованию катастрофы "Боинга"Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в том числе все члены экипажа, были гражданами Малайзии.