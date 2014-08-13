Нацгвардия освободила населенный пункт Горское под Луганском

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

Флаги Украины были установлены над местным домом культуры и городской администрацией. Сейчас силами Нацгвардии в окрестностях уже оборудуются блокпосты, служба на которых будет осуществляться круглосуточно.

В ближайшее время сотрудниками органов внутренних дел в городе будут проводиться мероприятия по стабилизации криминогенной обстановки и обеспечению общественного порядка.

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При освобождении населенного пункта потерь среди личного состава нет. Как известно, город Горское - это ближайший рубеж в Первомайск и далее к Стаханову, где находится одна из нескольких крупных группировок террористов. Сейчас террористы разбиты на несколько группировок, около пяти, что существенно осложнило доставку террористам подкрепления и боеприпасов.