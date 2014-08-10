Нацгвардия опровергает информацию о боевых действиях в Мариуполе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, эта информация не отвечает действительности. Стрельба, которую слышали жители Мариуполя в Приморском районе, была попыткой военнослужащих сбить беспилотный летательный аппарат.

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Командование штаба АТО в Мариуполе официально сообщает, что военнослужащие Национальной гвардии принимают все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка, мира и спокойствия в городе и вдоль побережья Азовского моря.

Сообщения, звучащие со стороны заангажированных СМИ о дестабилизации ситуации в регионе на будущей неделе, - ничто иное как попытка испугать мирное население и посеять панику, отмечают в Нацгвардии и уверяют, что обстановка в Мариуполе спокойная и контролируется.