Кабмин создал офис по вопросам евроинтеграции

Об этом сказал министр Кабинета министров Остап Семерак. "Мы приняли постановление Кабинета министров о создании правительственного офиса по вопросам европейской интеграции и утвердили положение об этом офисе", - сообщил Остап Семерак.

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По его словам, такой офис является ключевым инструментом координации, который правительство создало в национальной системе имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Кроме того, Остап Семерак сообщил об очередном этапе конкурса по определению заместителей министров по вопросам европейской интеграции, которые будут представлять основной состав украинской части Комитета по вопросам европейской ассоциации. "Сегодня состоялась конечная фаза открытого конкурса на должности заместителей министров по евроинтеграции", - подчеркнул министр.

Он отметил, что согласно решению правительства о проведении открытого отбора претендентов на указанные должности, эта фаза предусматривала участие в конкурсе минимум двух претендентов в каждом министерстве. "На самом деле заявки на участие в конкурсе подавало по 2-3 претендента на одну должность. Все кандидаты имели возможность презентовать себя и свою программу перед членами Кабинета министров, ответить на вопросы, а после этого состоялось рейтинговое голосование членов правительства", - сообщил Остап Семерак, добавив, что всего в этом публичном конкурсе приняло участие более 190 человек. Сегодня Кабинет министров имел возможность заслушать 26 кандидатов.

Он подчеркнул, что уже на следующем заседании Кабинет министров сможет принять окончательное решение по утверждению претендентов на должности заместителей министров по вопросам евроинтеграции.