Парламент ратифицирует соглашение об Ассоциации с ЕС в сентябре - АП

Об этом в эфире программы «Свобода слова» заявил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый.

«Ратификацию соглашения с ЕС нельзя переносить. Максимум в сентябре это соглашение будет ратифицировано. Европейские партнеры принимают этот график и переноса ратификации не будет», — заявил он.

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Чалый отметил, что президент Петр Порошенко «четко обсудил графики» с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.