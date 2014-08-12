Парламент ратифицирует соглашение об Ассоциации с ЕС в сентябре - АП
01:27, 12 августа 2014Политика
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Верховная Рада Украины ратифицирует соглашение об ассоциации с ЕС не позднее сентября этого года.
Рада ратифицирует соглашение об ассоциации с ЕС в сентябре
Об этом в эфире программы «Свобода слова» заявил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый.
«Ратификацию соглашения с ЕС нельзя переносить. Максимум в сентябре это соглашение будет ратифицировано. Европейские партнеры принимают этот график и переноса ратификации не будет», — заявил он.
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Чалый отметил, что президент Петр Порошенко «четко обсудил графики» с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.
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