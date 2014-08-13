В АП допускают возможность вторжения РФ в Украину под предлогом доставки гуманитарного груза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на брифинге относительно организации гуманитарной помощи для Луганска.

В частности, Цеголко сказал, что сегодня есть три сценария развития событий, одним из которых является прямое вторжение на территорию Украины под предлогом доставкигуманитарного груза.

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Он отметил, что ни одна цивилизованная страна не отказывается от гуманитарной помощи. В Луганске, напомнил Цеголко, уже 11 дней в результате действий террористов нет света, воды и лекарств.

«Все это время Украина ищет возможности и способы доставить помощь в этот украинский город”, - сказал он и отметил, что город контролируется террористами, которые не дают направить помощь.

Цеголко отметил, что комитет Красного Креста предложил выступить гарантом доставки международной гуманитарной помощи в Луганск. Эта организация договорилась с РФ о международной гуманитарной помощи для Луганска включающей российский гуманитарный груз, сказал он.

“Вчера Украина согласилась принять российскую часть гуманитарной помощи в случае, если она будет перегружена на арендованные Красным Крестом грузовики и будет сопровождаться исключительно представителями Красного Креста. Но Россия отвергла такое предложение”, - сказал пресс-секретарь.

Таким образом на сегодняшний день, отметил он, есть три сценария дальнейшего развития событий.

“Первый — прямое вторжение на территорию Украины под предлогом доставки гуманитарного груза. Второй — провокации с грузом на территории Харьковской области с высокой вероятностью агрессии со стороны России. Третий — помощь Луганску проходит через пункт пропуска, ближайший к этому украинскому городу. Наши таможенники, пограничники и представители ОБСЕ смогут просканировать груз на российско-украинской границе. Миссия будет двигаться по территории, которая находится под контролем боевиков, а по прибытии в Луганск распределять помощь среди мирного населения будет Красный Крест”, - сказал Цеголко.

Он также сообщил, что решение принять помощь для Луганска и не допустить широкомасштабного вторжения России было принято на совместном совещании в ночь с 12 на 13 августа с участием президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Арсения Яценюка, председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова и «силовых» министров.

“Уже сегодня украинская часть международной гуманитарной помощи отправляется в Луганск”, - сказал пресс-секретарь.