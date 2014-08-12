На освобожденных территориях диверсанты обстреливают из автомобилей позиции сил АТО
19:41, 12 августа 2014Политика
0 0
На освобожденных от террористов территориях продолжают действовать диверсионные группы, которые обстреливают позиции сил АТО с гражданского автотранспорта.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«На освобожденных территориях продолжают действовать диверсионные группы террористов», - сказал он.
Читайте такжеБоевики пытаются вернуть себе утраченные позиции - Тымчук
«Отмечаются случаи обстрела блокпостов сил АТО с гражданского автотранспорта, предотвращаются попытки диверсий на объектах инфраструктуры», - добавил Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter