На освобожденных территориях диверсанты обстреливают из автомобилей позиции сил АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На освобожденных территориях продолжают действовать диверсионные группы террористов», - сказал он.

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«Отмечаются случаи обстрела блокпостов сил АТО с гражданского автотранспорта, предотвращаются попытки диверсий на объектах инфраструктуры», - добавил Лысенко.