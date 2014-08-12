Бойцы "Айдара" задержали сотрудничавшего с террористами мэра Артемовска

Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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"В городе Счастье бойцами батальона "Айдар" был задержан мэр Артемовска и еще один человек, которые сотрудничали с террористами", - отметил он.

"Теперь они дают показания", - добавил Андрей Лысенко.