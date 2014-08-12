В течение недели Украина дважды оказывалась под угрозой военного вторжения - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«На протяжении последней недели Украина дважды оказывалась под угрозой прямого военного вторжения (России – УНИАН)», - заявил он.

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«Президенту Украины удалось локализовать эту угрозу благодаря дипломатическим и политическим каналам, в общении с лидерами ЕС, США», - добавил Лысенко.

По его словам, есть все предпосылки для того, чтобы колонна с гуманитарным грузом из России прибыла в тот пункт, который определен представителями Международного Комитета Красного Креста.