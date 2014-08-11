Порошенко поздравил Эрдогана с победой на выборах Президента Турции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы государства. Во время разговора Реджеп Тайип Эрдоган поинтересовался ситуацией на Донбассе и заверил в готовности прилагать персональные усилия для налаживания диалога с целью установления мира и стабильности в регионе.

Читайте такжеПорошенко и Обама договорились о встрече в сентябре

Президент Украины пригласил избранного президента Турции посетить Украину с официальным визитом.