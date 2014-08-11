Порошенко поздравил Эрдогана с победой на выборах Президента Турции
20:25, 11 августа 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с убедительной победой на первых общенациональных выборах Президента Турции, которые состоялись 10 августа.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы государства. Во время разговора Реджеп Тайип Эрдоган поинтересовался ситуацией на Донбассе и заверил в готовности прилагать персональные усилия для налаживания диалога с целью установления мира и стабильности в регионе.
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