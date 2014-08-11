В СНБО рассказали о новой тактике ведения АТО

Спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко рассказал о новой тактике ведения АТО на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Изменение тактики АТО принесло положительные результаты, точечное уничтожение бандформирований и колонн с техникой оказалось эффективнее, чем фронтальное наступление», - заявил он.

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Лысенко уточнил, что «тактика касается разрыва группировок бандформирований террористов на куски, то есть с разных сторон они чувствуют и окружение, и уже у них очень мало возможности получить помощь от соседней страны».

«Идет блокирование и постепенное обезвреживание террористических банд. Мы сейчас в постоянном наступлении – это уже не остановить, но мы это делаем очень осторожно», - отметил спикер СНБО.

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«Первое – это почти 100% разведка той местности, куда должно пойти боевое подразделение, и это обязательная разведка, которая должна доложить о наличии мирных жителей. Чтобы они не пострадали во время боевой операции», - отметил Лысенко.

Он заметил, что «если есть какая-то угроза для мирного населения, то обязательно отрабатывается механизм работы специальных точечных групп – это снайперы, это специальные маленькие, небольшие тактические группы, которые выполняют специфические задания по выведению из строя боевой техники террористов и выбиванию их главарей».