Порошенко и Обама договорились о встрече в сентябре

Президенты Украины и США Петр Порошенко и Барак Обама договорились о двусторонней встрече на саммите НАТО, который пройдет в г. Ньюпорт, Уэльс, Великобритания 4-5 сентября этого года.

Об этом шла речь сегодня во время их телефонной беседы, сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины.

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Также Порошенко поблагодарил США за двухпартийную инициативу в Палате представителей Конгресса США представить Акт о помощи по безопасности для Украины, которая, по мнению президента Украины, свидетельствует о действенной поддержке Украины со стороны США. Порошенко выразил надежду, что данный Акт будет поддержан конгрессменами и сенаторами, а также подписан президентом США уже в ближайшее время.