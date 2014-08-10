Защитник летчицы Савченко заявил, что везет в Россию "чемодан доказательств" ее невиновности
19:41, 10 августа 2014Политика
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У адвокатов Надежды Савченко есть видеосвидетельства ее непричастности к смерти журналистов из РФ.
Защита Савченко везет из Киева доказательства невиновности
У стороны защиты украинской летчицы Надежды Савченко имеются показания свидетелей боя в районе Металлиста и видеосвидетельства ее непричастности к гибели российских журналистов.
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Об этом сообщил правозащитник украинской летчицы Марк Фейгин в своем Twitter.
Также он отметил, что из Киева защита везет "чемодан доказательств" невиновности Надежды Савченко в инкриминируемом ей преступлении.
Мы рассчитываем, как сторона защиты Савченко, что она будет освобождена также, как и пять офицеров 72-ой бригады. Призываем СК прекратить УД
— Mark Feygin (@mark_feygin) August 10, 2014
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