Защитник летчицы Савченко заявил, что везет в Россию "чемодан доказательств" ее невиновности

19:41, 10 августа 2014
Политика
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У адвокатов Надежды Савченко есть видеосвидетельства ее непричастности к смерти журналистов из РФ.

Защита Савченко везет из Киева доказательства невиновности

У стороны защиты украинской летчицы Надежды Савченко имеются показания свидетелей боя в районе Металлиста и видеосвидетельства ее непричастности к гибели российских журналистов.

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Об этом сообщил правозащитник украинской летчицы Марк Фейгин в своем Twitter.

Также он отметил, что из Киева защита везет "чемодан доказательств" невиновности Надежды Савченко в инкриминируемом ей преступлении.

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