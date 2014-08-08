В здании Запорожской ОГА и облсовета ввели пропускной режим

В админздание Запорожского облсовета, в котором находится и облгосадминистрация, с сегодняшнего дня прекращен свободный доступ посетителей.

Согласно информации управления по вопросам прессы и информации ЗОГА, «теперь граждане смогут войти в админздание только оформив временный пропуск после предъявления документов, подтверждающих личность».

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По данным управления, пропускной режим официально введен распоряжением председателя Запорожского облсовета № 86-р от 01.08.2014 и закреплен инструкцией по вопросам пропускного и внутреннего режима.

Согласно данной инструкции, свободно (после предъявления соответствующего документа), в админздание по пр. Ленина, 164 могут проходить только «народные депутаты, депутаты облсовета, депутаты местных советов всех уровней, помощники и советники депутатов, руководители и заместители руководителей политических партий, религиозных и общественных организаций, а также работники органов государственной власти, местного самоуправления, КП «Универс», журналисты и лица, которым в законодательном порядке предоставлено право на беспрепятственный вход в админздание облсовета».

Вход для посетителей председателя Запорожской ОГА, облстного совета и их заместителей разрешается только после сообщения помощников данных руководителей на пост №1 или №2.

«Все остальные, кроме тех, кто приглашен на совещания, обязаны самостоятельно оформить временный пропуск, который заказывается сотрудниками исполкома аппарата Запорожского облсовета и ЗОГА », - сообщает управление.

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Въезд транспорта на территорию внутреннего двора здания, согласно данной информации, с сегодняшнего дня также осуществляется только по спискам, сформированным помощниками руководителей ЗОГА или областного совета.

«Пропускной режим введен с целью поддержания элементарного порядка и безопасности. В каждом админздании должен быть порядок. Поскольку без режима контроля кто угодно может совершать противоправные действия в стенах Запорожской облгосадминистрации», – прокомментировал нововведение председатель Запорожской ОГА Валерий Баранов.