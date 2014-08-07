На границе с Украиной сосредоточено более 20 тысяч российских военных - СНБО

Руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко заявляет, что на границе с Украиной сосредоточено более 20 тыс. российских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

По словам Лысенко, “численность 20 тыс., о которой говорил представитель Североатлантического альянса, отвечает действительности, но немного занижена”.

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Как сказал Лысенко, кроме военнослужащих, которые сосредоточились вдоль украинско-российской границы, “там присутствуют представители правоохранительных органов РФ, то есть полиция и внутренние войска - они тоже являются боевой силой и также несут угрозу”. По его словам, “20 тыс. - это некорректная цифра, она немного больше”.

Лысенко заявил, что сегодня невозможно назвать точное количество российских сил, сосредоточенных на украинско-российской границе. Он отметил, что Министерство обороны РФ объясняет сосредоточение сил на границе проведением очередных масштабных учений, которые должны проходить с 4 по 8 августа. “Если 9 августа не состоится движение назад участников учений, то это уже совсем другая ситуация. Тогда верить Москве уже вообще нельзя, даже прислушиваться к ее мнению”, - сказал он.