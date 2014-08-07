Боевики намерены взять в плен высокопоставленных украинских силовиков - МВД

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

По словам советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка, для получения информации об их местонахождении используются полученные из России новейшие системы радиоперехвата мобильной связи.

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"Главарям боевиков пришел приказ Кремля в ближайшие сроки захватить в плен одного - двух руководителей органов управления силовых структур в звании не ниже полковника или представителей центральных органов власти, которые находятся в зоне АТО", - отметил он.

По словам Шкиряка, такой приказ, согласно данным радиоперехвата спецслужбами Украины, получен боевиками несколько дней назад. Целью захвата высокопоставленных должностных лиц является получение оперативной информации о состоянии дел в силах АТО, а также для пиар-обеспечения боевых действий - "для поддержки боевого духа пророссийских бандитов".

Как сказал Шкиряк, для выполнения этого задания боевики, в первую очередь, фиксируют местонахождение и прослушивают разговоры абонентов мобильных телефонов.

"Спецслужбы РФ поставили боевикам новейшее радиолокационное и прослушивающее оборудование. А учитывая тот факт, что основные мобильные операторы Украины являются российскими компаниями, то и контроль над абонентами осуществляется без проблем", - сказал он.

Кроме того, отметил Шкиряк, полученные из перехватов данные используются для нанесения точечных ударов по подразделениям украинских сил огнем артиллерии и установок "Град", а также для работы снайперов и обустройства засад диверсионными группами.

"МВД настоятельно рекомендует всем чиновникам, народным депутатам и другим руководителям по прибытии в зону АТО исключить пользование мобильными телефонами, особенно во время перемещения", - сказал Шкиряк.