Луганские пограничники предоставили ОБСЕ доказательства обстрела территории Украины со стороны РФ

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

Как говорится в сообщении, сотрудники Миссии (ОБСЕ) 6 августа работали на участке Луганского пограничного отряда. Во время пребывания Миссии состоялись две встречи. Первая встреча прошла на участке отдела пограничной службы «Красная Таловка». Вторая – по месту дислокации штаба Миссии.

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По данным пограничного ведомства, сначала делегация Миссии побывала в лагере на участке отдела «Красная Таловка», который был обстрелян дважды. «Делегации были представлены доказательства обстрела мотоманевренной группы с территории РФ, а именно с привлечением специалиста-артиллериста, где были найдены подрывники от 122-мм снаряда и обломки от 152-мм снарядов. Положение подрывника позволило определить направление его полета, а именно с территории РФ», - отмечается в сообщении.

В дальнейшем делегация побывала в международном пункте пропуска «Красная Таловка» возле объектов, которые были повреждены во время диверсии со стороны РФ, добавили в службе.

Во время второй встречи за круглым столом руководство Луганского пограничного отряда предоставило руководителю Миссии ОБСЕ фото- и видеодоказательства обстрелов территории Украины со стороны РФ, подчеркивается в сообщении.

Как отметили в пограничном ведомстве, по итогам встречи руководитель Миссии ОБСЕ заверил, что у него нет сомнений в правдивости информации и доказательств, предоставленных руководством отряда. Делегация сообщила, что в ближайшее время направит отчет о проведенной работе в европейские инстанции.