Генсек НАТО сегодня встретится с Порошенко, Яценюком и Турчиновым

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Рассмусен во время сегодняшнего визита в Киев проведет переговоры со всеми высшими государственными чиновниками Украины во главе с Президентом Петром Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО. Рассмусен встретится также с главой правительства Арсением Яценюком, министром иностранных дел Павлом Климкиным и главой Верховной Рады Александром Турчиновым. Читайте такжеГенсек НАТО: действия РФ, угрожающие мировому порядку, нельзя игнорировать Как сообщал УНИАН, в ходе визита в Киев генсек НАТО планирует обсудить подготовку заседания комиссии НАТО-Украина.

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