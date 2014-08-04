В Славянске уже частично подают горячую воду
12:13, 04 августа 2014Политика
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В Славянске Донецкой области на ряд социальных объектов предприятием «Славянсктеплосеть» подано горячую воду.
В Славянске на ряд социальных объектов подано горячую воду / Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Славянского городского совета.
В сообщении отмечается, что горячая вода подается на детскую больницу Славянска, областной госпиталь для ветеранов войны, детский оздоровительный центр «Изумрудный город», а также коммунальное предприятие «Областной детско-молодежный санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Донетчины» в Святогорске.
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В горсовете также сообщили, что предприятие «Славянсктеплосеть» продолжает подготовку к предстоящему отопительному сезону, и уже к зиме готовы 18 котельных, проложено 600 погонных метров труб в пенополиуретановой изоляции.
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