В Славянске уже частично подают горячую воду

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Славянского городского совета.

В сообщении отмечается, что горячая вода подается на детскую больницу Славянска, областной госпиталь для ветеранов войны, детский оздоровительный центр «Изумрудный город», а также коммунальное предприятие «Областной детско-молодежный санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Донетчины» в Святогорске.

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В горсовете также сообщили, что предприятие «Славянсктеплосеть» продолжает подготовку к предстоящему отопительному сезону, и уже к зиме готовы 18 котельных, проложено 600 погонных метров труб в пенополиуретановой изоляции.