Порошенко сменил начальников управлений СБУ в Николаевской и Одесской областях

Президент Украины Петр Порошенко провел ряд кадровых изменений, в частности: сменил начальников управлений СБУ в Николаевской и Одесской областях, и назначил своего советника директором Национального института стратегических исследований.

Президент Украины Петр Порошенко указом № 637/2014 назначил Сергея Батракова начальником Управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Другим своим указом № 635/2014 Порошенко освободил Сергея Куроша от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Также указом № 636/2014 Президент назначил Сергея Базюка начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области. Другим своим указом № 634/2014 Порошенко уволил Владимира Кириленко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области. Читайте такжеПорошенко проводит совещание с руководителями силовых структур Помимо этого, Петр Порошенко назначил своего советника Владимира Горбулина директором Национального института стратегических исследований. При этом президент утвердил изменения указа относительно Национального института стратегических исследований, заменив в нем слова «директор Института» словами «советник президента Украины - директор Национального института стратегических исследований». Таким образом, согласно документу, «Национальный институт стратегических исследований возглавляет советник президента Украины - директор Национального института стратегических исследований». Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

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