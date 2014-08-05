Печерский суд постановил арестовать Шойгу, Жириновского, Зюганова, Миронова и Малафеева

Они подозреваются в финансировании террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», а также в призывах к нарушению территориальной целостности Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кроме того, суд вынес решение об изъятии и аресте специального военного автомобиля «Тигр», который Жириновский подарил террористам «ЛНР».

В то же время Генпрокуратура подготовит и направит через Министерство иностранных дел Украины в МИД России соответствующие документы в рамках предоставления двусторонней правовой помощи относительно вручения указанным лицам сообщений о подозрении и необходимости их явки для предоставления показаний по открытым против них уголовным производствам.

Также ГПУ будет готовить документы об объявлении указанных политиков в международный розыск, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее МВД открыло уголовное производство в отношении министра обороны России Сергея Шойгу, депутатов Госдумы России Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова, Сергея Миронова и бизнесмена Константина Малафеева по подозрению в финансировании и организации незаконных вооруженных формирований на территории Украины.

Читайте такжеМВД вызвало на допрос Жириновского, Зюганова и ШойгуРешение суда об их аресте необходимо для направления документов о розыске в Интерпол.