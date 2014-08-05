В Днепропетровской области работники ГАИ задержали дончан с боеприпасами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, правоохранители остановили автомобиль «ВАЗ» на блокпосту города Подгородное.

«За рулем был 21-летний житель Донецкой области. Кроме водителя, в салоне авто находились еще двое пассажиров, 35-ти и 36-ти лет», - говорится в сообщении.

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Во время проверки инспекторы ГАИ обнаружили в багажном отделении сумку, в которой находилось: 157 патронов калибра 5.45 мм, граната РГД-5 и два патрона калибра 7.62 мм.

На место события работники ГАИ сразу же вызвали следственно-оперативную группу Днепропетровского райотдела милиции. Теперь проводится следствие, говорится в сообщении.