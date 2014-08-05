Пока украинские силовики не возьмут границу с РФ под контроль, АТО не закончится - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Все возможные направления для контрударов террористами прогнозируемы, в любом случае, со стороны сил АТО применяется очень много для противодействия», - заявил он.

Но эксперт отметил, что, «несмотря на сложное состояние боевиков на протяжении последних недель, численность их не уменьшается, а, пожалуй, увеличивается».Читайте такжеНачальник Генштаба: Активная фаза АТО будет завершена в недалеком будущем

Тымчук объясняет это тем, что «те участки границы, которые остаются под контролем боевиков, работают на вход наемников и техники в полный рост».

«Поэтому пока силы АТО не возьмут под контроль границу, прогнозировать окончание антитеррористической операции не приходится», - считает он.