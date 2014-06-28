США не выбрали время для возможного введения новых санкций против РФ

Об этом сказала журналистам представитель госдепартамента Мари Харф, сообщает РИА Новости.

"Мы можем принять решение по санкциям в тот момент, когда посчитаем нужным", — сказала Харф. По ее словам, США координируют свою позицию с коллегами из Евросоюза, но оставляют за собой право на собственные решения.

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Ранее на этой неделе влиятельные объединения бизнеса в США обратились к администрации, призывая не вводить новые санкции против России из опасения убытков. США и ЕС не признали присоединения Крыма к России по итогам мартовского референдума и ввели против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний экономические санкции, которые в Москве назвали непродуктивными.