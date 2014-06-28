США не выбрали время для возможного введения новых санкций против РФ
США пока не определились со временем возможного введения новых санкций против РФ
Об этом сказала журналистам представитель госдепартамента Мари Харф, сообщает РИА Новости.
"Мы можем принять решение по санкциям в тот момент, когда посчитаем нужным", — сказала Харф. По ее словам, США координируют свою позицию с коллегами из Евросоюза, но оставляют за собой право на собственные решения.
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Ранее на этой неделе влиятельные объединения бизнеса в США обратились к администрации, призывая не вводить новые санкции против России из опасения убытков. США и ЕС не признали присоединения Крыма к России по итогам мартовского референдума и ввели против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний экономические санкции, которые в Москве назвали непродуктивными.