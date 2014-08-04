Международная группа экспертов по расследованию катастрофы "Боинга" вернулась в Соледар

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минрегиона Украины.

Как отмечается в сообщении, было проведено поисковую операцию в шести квадратах в районе населенных пунктов Красный Луч, Петропавловка, Московское. Найденные личные вещи и документы погибших (паспорта и фотоальбомы). На место выезжали 18 автомобилей и 124 эксперты. Сейчас группа по расследованию катастрофы Boeing 777 вернулась на базу дислокации в Соледаре.

Также сегодня самолетом из международного аэропорта Харьков в Королевство Нидерланды было отправлено контейнеры с фрагментами тел и личным вещами погибших пассажиров, которые были найдены экспертами в течение пятницы (01.08.14) и субботы (02.08.14), а также материал ДНК и личные вещи, которые некоторое время находились в морге Донецка.

Назавтра, 5 августа, запланирован очередной выезд автоколонны с международными экспертами, которая предварительно будет состоять из 116 экспертов и 14 транспортных средств (эксперты Голландии - 66 человек, Австралии - 37 человек и Малайзии - 13 человек).

Передача ответственности за сопровождение колонны к представителям ДНР будет организована в северо-восточной части Дебальцево. Во время всей операции в упомянутом районе не будет никаких перемещений войск или стрельбы со стороны Вооруженных Сил Украины.

Читайте такжеПеред катастрофой на борту Боинга не произошло "ничего чрезвычайного" - источникПри выполнении всех задач международной группы экспертов в радиусе 20 км вокруг места катастрофы будет применяться режим прекращения огня, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, наблюдатели от ОБСЕ и группа международных экспертов продолжают работу на месте крушения малайзийского пассажирского самолета «Боинг-777» в Донецкой области.

Читайте такжеТеррористы могли использовать для блокопоста часть фюзеляжа сбитого ими "Боинга" Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в том числе все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

31 июля международным экспертам, прибывшим из Нидерландов и Австралии, удалось попасть на место крушения самолета.