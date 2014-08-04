Япония введет новый пакет санкций против России
16:09, 04 августа 2014Политика
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Правительство Японии примет новый пакет санкций против России на заседании кабинета министров, которое пройдет 5 августа.
REUTERS
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил о намерении официального Токио расширить санкции в отношении России в связи с ситуацией в Украине, сообщает Коммерсант.ru, со ссылкой на агентство "Киодо".
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"Япония примет дополнительные санкции в отношении РФ в связи с напряженной ситуацией в Украине", - отметил он, уточнив, что речь идет о замораживании банковских счетов физических лиц и организаций, которые, по мнению Японии, "причастны к дестабилизации ситуации в Украине", а также о запрете на импорт ряда товаров из Крыма.
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