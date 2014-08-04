Одесский губернатор считает, что драку во время концерта Ани Лорак устроили провокаторы

Одесский губернатор Игорь Палица считает, что массовая драка на концерте Ани Лорак в Одессе в воскресенье была организована несколькими провокаторами.

Об этом он заявил в понедельник во время совместной пресс-конференции с начальником одесской милиции Иваном Катеринчуком, сообщает Украинская правда.

Палица отметил, что лично крайне негативно относится к артистам, которые поддержали агрессивные действия России или не высказались против них.

По его мнению, такие люди "не в полной мере проявляют патриотизм, а в некоторой степени проявляют и преступную небрежность для достижения каких-то финансовых результатов и продолжения своей карьеры".

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"В частности, мне очень не нравится позиция Ани Лорак, которая была продемонстрирована и получением призов в Москве и нереакцией на обращение общественности на все эти вопросы", - сказал он.

В то же время Палица отметил, что противники должны были выразить свое несогласие путем мирных пикетов и призывов не ходить на концерт Лорак, а не устраивать там драки.

По его мнению, столкновения спровоцировали 8-10 радикалов. В частности, он выразил сожаление, что в эту ситуацию оказались втянуты представители "Правого сектора" и "Свободы".

Также Палица предложил тем, кто "физически сильный и имеет возможность моральную и духовную участвовать в защите нашей родины", помочь со вступлением в ряды армии, батальонов, или волонтерских организаций.

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В свою очередь Катеринчук, говоря о Лорак заявил, что "несогласен с тем, чтобы такие люди выступали в Украине", но назвал недопустимыми подобные провокации. В частности, он продемонстрировал видеозапись, согласно которой некоторые радикальные протестующие агрессивно нападали на правоохранителей и били их по голове палками.

Катеринчук также признал, что некоторые милиционеры превысили примененную в ответ силу. Он пообещал, что такие правоохранители будут обязательно освобождены.

Как известно, 3 августа около 100 протестующих устроили столкновения с милицией на концерте Лорак в одном из ночных клубов Одессы. В результате трое человек были задержаны.