Львовский бизнесмен подарил БТР батальону территориальной обороны

Львовский предприниматель Станислав Коваленко подарил батальону территориальной обороны Львова собственный БТР, который приобрел в 2003 году для собственных нужд.

Как сообщили УНИАН во Львовском областном военном комиссариате, 1 августа БТР доставили на Львовский бронетанковый завод. Там машину осмотрят и, в случае необходимости, отремонтируют. Также БТР оборудуют противокуммулятивным защитным экраном. Обновленный и усовершенствованный БТР будет испытан и доставлен бойцам Львовского батальона территориальной обороны, который находится на востоке в зоне АТО.

Читайте такжеНиколаевские десантники получили в подарок бронереанимобиль БММ-70„Сегодня простые украинцы как никто другой осознают, что для прекращения войны на востоке страны необходимо координироваться и помогать украинским воинам в нелегком противостоянии. Кто-то жертвует деньги, кто-то – продукты, а есть такие, которые не жалеют собственной техники. Житель Львова Станислав Коваленко решил пожертвовать украинскому войску собственную бронетанковую машину, которую в 2003 году приобрел для собственных нужд. Однако, ввиду нынешней ситуации в стране, мужчина решил, что БТР больше будет нужен армии”, - отмечается в сообщении облвоенкомата.