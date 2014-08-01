Порошенко поблагодарил Меркель за консолидацию поддержки Украины со стороны ЕС

Об этом шла речь во время их телефонного разговора, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Мы действовали решительно, и это был консолидированный подход», - заявила Ангела Меркель.

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Также во время разговора Меркель поблагодарила Порошенко за усилия по организации доступа экспертов к месту падения самолета рейса МН17 для осуществления независимого международного расследования. Она также приветствует факт проведения заседания трехсторонней контактной группы в Минске. Президент Украины выразил надежду на продолжение ее работы, в частности, на дальнейший прогресс в вопросе освобождения заложников.

Порошенко сообщил, что вчера и сегодня международные эксперты при поддержке Миссии ОБСЕ осуществляют роботу на месте катастрофы. При этом украинская сторона соблюдает задекларированный режим прекращения огня.

Также Меркель высоко оценила усилия президента Украины по поддержке внутриполитической стабильности. Она отметила важность стабильной работы парламента и правительства, особенно для принятия законов, необходимых для продолжения получения финансовой поддержки Украины от международных финансовых институтов. Порошенко заявил, что Украине удалось избежать политического кризиса. «Мы продемонстрировали всему миру внутриполитическое единство Украины, и это очень важно», - заявил президент Украины.

Кроме того, Порошенко и Меркель обсудили возможность дальнейших многосторонних контактов. Собеседники также коснулись вопроса имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз 28 июля принял решение о введении третьей экономической фазы санкций против РФ в связи с аннексией украинского Крыма Россией и дестабилизацией на востоке Украины. Санкции предусматривают ограничение доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введение эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и ограничение доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также ЕС ввел санкции в отношении нескольких физических лиц.