Украинцы больше всего ждут от власти антикоррупционной реформы - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции результаты исследования, проведенного Фондом “Демократические инициативы имени Илька Кучерива” и Центром имени Разумкова.

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Социологи отметили, что запрос на антикоррупционную реформу объединяет общество — во всех регионах эта реформа возглавляет список первоочередных изменений.

Пенсионную реформу и реформу системы социальной защиты считают необходимой 50% украинцев, реформу здравоохранения — 50%, судебную реформу и реформу прокуратуры — 45%, реформу органов правопорядка — 39%, люстрацию чиновников — 38%.

Эксперты также подчеркнули, что пятерка первоочередных реформ для запада, центра и юга страны фактически тождественна. Разница лишь в уровне поддержки той или иной реформы.

Наряду с наличием запроса на реформы население в целом не верит в реальность их проведения уже в 2014 году. Так, проведение антикоррупционной реформы уже в этом году вероятным считает лишь 12% населения. В то время как неотложной ее считают 63%. Больше всего граждан считают, что удастся провести люстрацию, но и этот показатель на уровне 17% населения.

Общенациональное исследование общественного мнения было проведено 14-15 мая 2014 года. Опрос проводился во всех регионах, за исключением Крыма. Всего было опрошено 2011 респондентов по репрезентативной выборке взрослого населения Украины (старше 18 лет). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.