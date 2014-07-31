Немецкое правительство: никакого "тайного плана" между Путиным и Меркель нет - BBC

Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Кристиан Виртц назвала безосновательными заявления в сегодняшней газете Independent о "тайном плане", который обсуждали Меркель и российский президент Путин для урегулирования ситуации в Украине, передает BBC Украина.

Британское издание, ссылаясь на неназванные источники, сообщило, что у лидеров Германии и России есть "тайный план", который предусматривает признание аннексии Крыма Россией в обмен на новое соглашение и "стабилизацию" границ Украины.

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План предусматривает несколько шагов, утверждало издание: в обмен на международное признание Крыма как территории России, Москва должна прекратить финансовую и военную поддержку сепаратистов на востоке Украины, заключить новый газовый договор по приемлемым ценам, заплатить 1 млрд долларов в качестве компенсации потери Украиной арендной платы за базирование Черноморского флота в Крыму и не мешать торговым отношениям Украины с ЕС в рамках Соглашения об ассоциации и свободной торговле.

Украина, со своей стороны, должна отказаться от идеи членства в НАТО и предоставить Донецкой и Луганской областям более широкие полномочия, пишет Independent.

Однако, как пишет издание, переговоры прекратились после того, как малазийский авиалайнер был сбит над Донбассом.