Боевики переправляют через границу только 5% запланированного вооружения - Минобороны

Министр обороны Валерий Гелетей заявляет, что украинским вооруженным силам не удалось взять под контроль пропускной пункт Изварино на границе с Россией.

Об этом он сказал журналистам в ВР в четверг, сообщает Украинская правда.

"Нами взята Саур-Могила, но есть проблемы на севере - Изварино под контролем сепаратистов", - сказал он.

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По его словам, для армии критически удержать контроль над аэропортом Донецка, Луганска и Краматорска.

"Если бы мы их сдали, то там бы уже были самолеты и десант. А так они через границу поставляют только 5% того, что планировали поставлять", - отметил Гелетей.