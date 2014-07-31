Боевики переправляют через границу только 5% запланированного вооружения - Минобороны
12:46, 31 июля 2014Политика
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Министр обороны отметил, что если бы армия сдала аэропорты, то там уже были бы самолеты и десант террористов.
REUTERS
Министр обороны Валерий Гелетей заявляет, что украинским вооруженным силам не удалось взять под контроль пропускной пункт Изварино на границе с Россией.
Об этом он сказал журналистам в ВР в четверг, сообщает Украинская правда.
"Нами взята Саур-Могила, но есть проблемы на севере - Изварино под контролем сепаратистов", - сказал он.
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По его словам, для армии критически удержать контроль над аэропортом Донецка, Луганска и Краматорска.
"Если бы мы их сдали, то там бы уже были самолеты и десант. А так они через границу поставляют только 5% того, что планировали поставлять", - отметил Гелетей.
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