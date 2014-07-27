Россия продолжает отрицать концентрацию своих войск на границе с Украиной

Заявление посла США при НАТО Дугласа Льюта и представителя Госдепартамента США Мари Харф о концентрации российских войск на границе с Украиной не соответствует действительности.

Об этом сегодня заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ИТАР-ТАСС.

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По его словам, согласно Венскому документу 2011 года и Договору по Открытому небу, над территорией России прошли восемнадцать международных инспекций.

"По результатам работы данных инспекций каких-либо нарушений или незаявленной военной деятельности со стороны России в приграничных с Украиной районах не зафиксировано", - сказал Конашенков.

Как сообщалось, ранее посол США при НАТО Льют заявил, что, по данным НАТО, на границе с Украиной находятся 15 тыс. российских военнослужащих.

Представитель госдепартамента Мари Харф также заявила об увеличении Россией численности войск на границе с Украиной.

"Мы видели, что войска собираются на границе, как это было и в прошлом. У меня нет причины сомневаться в этих цифрах", - сказала Харф относительно данных НАТО.

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Она также заявила, что у американских властей есть данные о том, что Россия со своей территории обстреливает позиции украинских военных по другую сторону границы.

Госдеп также "располагает новыми свидетельствами о том, что Россия намерена передать (террористам) более мощные реактивные системы залпового огня", добавила Харф.