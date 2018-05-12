Ратификация СА с ЕС: спешка не нужна до ноября

Уже через неделю после того, как президент Украины Петр Порошенко вернулся из Брюсселя, в обществе появилось недовольство. Мол, украинская власть затягивает процесс его ратификации в Верховной Раде, в то время как та же Молдова сделала это в кратчайшие сроки – на третий день после подписания. Главными паникерами, раздувающими этот вопрос, стали представители фракции «Батькивщина».

«Мы требовали, чтобы Соглашение было подано на ратификацию, буквально, со второго дня, - рассказал УНИАН глава фракции Сергей Соболев. – Этот документ уже был ратифицирован парламентом Молдовы, которая вместе с нами подписывала, парламентом Румынии, парламентом Латвии…».

По мнению депутатов от «Батькивщины», затягивание с ратификацией в Украине «ничем не оправдано» и голоса в Верховной Раде – есть. А, что до необходимости ратификации документа всеми странами Евросоюза, по мнению Сергея Соболева, не существует ни одной серьезной оговорки, почему это не может быть сделано.

ЕС не хочет проблем с Россией

Впрочем, такие оговорки были. Их, в начале июля, озвучил Еврокомиссар Карел де Гюхт, участник трехсторонних консультаций между Украиной, Россией и ЕС. По его словам, Соглашение может быть ратифицировано Украиной после окончания вышеупомянутых консультаций. И, планируется, что они продлятся до 12 сентября.

Кроме этого, нельзя говорить и о безоговорочной поддержке СА Украины с ЕС всеми странами – членами Евросоюза. К примеру, по мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, не исключено, что некоторые страны могут затягивать процесс ратификации со своей стороны. «Кто из 28-ми стран может затягивать процесс, довольно трудно. Например, Кипр, у которого с Россией достаточно серьезные финансовые отношения», - рассказал он УНИАН.

В то же время, политолог утверждает, что вряд ли, даже в этом случае, процесс ратификации может растянуться на долгие годы. «У ЕС, Еврокомиссии, Европейского совета достаточно много рычагов, чтобы воздействовать на определенные страны, если они будут затягивать процесс ратификации», - уверен он.

Как бы там ни было, когда на минувшей неделе этот пакет так и не появился в Верховной Раде, занервничали даже вполне пропрезидентские парламентские силы. «В Верховной Раде проблем по ратификации Соглашения об Ассоциации с ЕС не будет. Как только мы получим сам документ, я уверен, мы оперативно его ратифицируем. Конституционное большинство голосов для этого есть», - рассказал УНИАН народный депутат от фракции УДАР Павел Розенко.

При этом он выразил надежду, что проблем с ратификацией Соглашения у стран-членов ЕС, даже несмотря на давление России, не будет. «Процедура ратификации в каждой стране ЕС отдельная. У некоторых стран парламенты имеют довольно долгую процедуру, которая может длиться до полугода… Но я надеюсь, что европейские страны четко понимают остроту момента и искусственных задержек по ратификации Соглашения с Украиной все-таки не будет и это произойдет очень быстро, надеюсь, до Нового года», - сказал парламентарий.

Украина пытается не провоцировать РФ и воспользоваться преференциями ЕС

В Администрации президента Украины и в Кабмине проволочки с внесением Соглашения об ассоциации в Верховную Раду пояснили техническими, процедурными моментами. Мол, пока 29 украинских министерств и ведомств провели необходимую экспертную работу, пока подали совместный пакет для ратификации СА на рассмотрение МИДа, пока МИД внес соответствующее представление президенту, потребовалось время.

Кроме того, по словам заместителя главы Администрации президента Валерия Чалого, к срокам ратификации следует подходить с точки зрения максимального использования режима торговых преференций, которые сейчас предоставлены ЕС Украине в одностороннем порядке.

Эту точку зрения поддерживают и в Верховной Раде. Так, по словам главы внефракционной группы депутатов «Экономическое развитие» Анатолия Кинаха, «большинство импортных пошлин Евросоюз в одностороннем порядке снизил практически до нулевой отметки до 1 ноября текущего года». «А, по условиям Соглашения, через месяц после его ратификации, более 90% экономической составляющей документа также вступает в силу. И нам нужно сделать так, чтобы по срокам ратификации мы успели войти в этот период и пролонгировать благоприятный режим для торговли Украины и ЕС», - рассказал он УНИАН.

С этим мнением согласен и Вадим Карасев: «Быстрая, моментальная ратификация Соглашения предполагает, во-первых, обнуление пошлин для европейских производителей на украинском рынке. Плюс, возможны серьезные санкции со стороны России, что ежемесячно может обернуться для украинского бюджета потерями примерно в 250 миллионов гривен… Пока мы получаем преимущество: не открываем свой рынок для европейских товаров, не ратифицируя Соглашение, и не нарываемся на полномасштабные санкции со стороны России. С другой стороны – пользуемся льготами, которые предоставил для нас ЕС. Но, с 1 ноября, такой режим закончится, поэтому для того, чтобы получать преимущество от ЗСТ с ЕС, необходимо Соглашение ратифицировать».

Тем временем, влияние России, даже учитывая общую напряженную ситуацию и введение против нее санкций со стороны ЕС и США, продолжает «нависать» над Украиной. В этой связи, и Украина, и страны Евросоюза, проводя трехсторонние консультации с РФ, пытаются предупредить нежелательные экономические шаги со стороны Кремля. «Идет тактическая игра, которая инициирована ЕС. Скорее всего, чтобы снять напряжение вокруг Соглашения и найти хотя бы условный компромисс по его имплементации, чтобы не провоцировать экономическую войну между Россией и Украиной», - рассказал УНИАН глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его мнению, сегодня у ратификации СА с ЕС больше шансов получить положительное голосование в Верховной Раде, «нежели у некоторых правительственных законопроектов». Более того, если конфликтная ситуация с Россией будет затягиваться, тактические игры потеряют смысл, и документ будет принят безотлагательно.

Ратификация СА с ЕС накануне выборов Рады – на руку депутатам

В этой связи, все эксперты сходятся во мнении, что ратификация Соглашения об ассоциации – остается в повестке дня нынешнего созыва Верховной Рады.

С одной стороны, потому, что будущий созыв может собраться на сессию не раньше ноября, а затягивание с ратификацией СА с ЕС до этого времени чревато экономическими потерями. С другой – перед грядущими досрочными парламентскими выборами, депутаты и партии будут стараться показать себя сторонниками евроинтеграции. «Сейчас, когда подавляющее большинство в украинском обществе поддерживает европейскую интеграцию, депутатам будет сложно отказаться от ратификации», - считает политолог Александр Палий.

К тому же, по словам Владимира Фесенко, указ о роспуске парламента и назначение даты досрочных выборов, не снимают с парламентариев их обязанностей по принятию законов: «Парламент будет работать и дальше – в сентябре-октябре… И особых проблем с ратификацией Соглашения в нем не будет».