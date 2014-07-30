В СБУ советуют украинцам готовиться жить в условиях постоянной террористической угрозы

В Службе безопасности Украины рекомендуют украинцам готовиться жить в условиях постоянной террористической угрозы.

Об этом заявил замглавы СБУ Виктор Ягун в эфире 5 канала, передает "Новое время страны".

"Служба безопасности доказала, что в диверсионных группах, захваченных в Днепропетровске, Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове и даже в Киеве, были лица, которые подозревались в причастности к преступлениям на территории Донецкой и Луганской областей, были по заданию направлены в другие регионы Украины. Больше всего их интересуют регионы, которые граничат с Донецкой и Луганской областью. Это Харьков, Днепропетровск, Запорожье. Это довольно опасная ситуация и, к сожалению, в нашем обществе нужно готовиться жить в таких условиях, в которых оно сейчас находится. То есть следить за окружением, следить за тем, где они находятся", - заявил Ягун.

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Так, 28 июля СБУ задержала диверсионные группы в Тернопольской, Харьковской, Одесской областях.

Так в Тернопольской области арестовали вербовщиков боевиков для ДНР и ЛНР.