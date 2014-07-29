Керри не верит, что Россия вторгнется в Украину

Об этом он заявил во вторник в Нью-Йорке во время пресс-конференции, которая состоялась по окончании встречи с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным, отвечая на вопрос, что именно США будут делать в случае, если Россия вторгнется в Украину.

"Необходимо сказать, что это будет не только нарушением всех международных законов, но и чрезвычайно опасными действиями, которые приведут к возможной международной изоляции и возможным санкциям. Германия, Франция и другие страны Европы, без сомнения, отреагируют на это. Я верю по одной причине - потому что этого еще не произошло, так как президент Путин понимает, что риск чрезвычайно велик”, - сказал Керри.

Отвечая на вопрос относительно стратегического партнерства Украины и США, государственный секретарь заявил, что Вашингтон и Киев - "партнеры, и стратегические союзники сейчас”.

Читайте такжеЕвросоюз вводит санкции третьего уровня против России"Мы работаем очень тесно, предоставляя Украине советы, материалы, как и другие страны делают то же самое. Мы трудимся, чтобы найти политические ключи, которые будут способны обеспечить политический процесс”, - подчеркнул он,

Кроме того, Керри подтвердил ранее заявленную позицию относительно законности интересов России в Украине в плане этнических, исторических, религиозных связей.

Читайте такжеКерри: Если Путин не повлияет на сепаратистов, США продолжат работу над санкциями для РФ"Все это понятно. И чего сейчас хочет Украина, так это уважение своего суверенитета”, - подчеркнул государственный секретарь.

Как сообщал УНИАН, в ближайшее время Керри планирует посетить Украину.