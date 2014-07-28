За информацию об убийцах мэра Кременчуга обещают 100 тысяч грн вознаграждения

Они создали специальный фонд для сбора денег.

"В фонд уже собрали около 100 тысяч гривен. Но он значительно увеличится, ведь друзья, знакомые звонят и готовы участвовать в сборе средств, чтобы как можно быстрее появились хотя бы какие-то зацепки для поиска и задержания преступников", - рассказал народный депутат Украины, кременчужанин Юрий Шаповал.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

В милиции говорят, что убийство Олега Бабаева было заказным. Об этом свидетельствует хладнокровие, с которой было совершено убийство. По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, стреляли из двух разных видов гладкоствольного оружия. Поэтому и убийц, скорее всего, было несколько. В МВД разрабатывают четыре основных мотива убийства: это работа Бабаева на посту городского главы, его бизнес-дела, бытовые причины. Не исключают даже террористический акт.

Расследование продолжается. И МВД просит о помощи водителей, которые были в момент убийства в том районе - предоставить видео с автомобильных регистраторов.

Тем временем в городе объявили 4-дневный траур. Город оплакивает мэра, которого вчера застрелили возле его дома. Олег Бабаев субботним утром ехал на тренировку. Он тренировался почти каждый день. Мастер спорта по дзюдо, он увлекался теннисом и футболом. Был президентом футбольного клуба "Ворскла" и местной команды "Кремень". По последним местными соцопросам, Олега Бабаева в Кременчуге поддерживали и доверяли три четверти жителей города.

Соседи Бабаева рассказывают, что несмотря на пост и солидное состояние, мэр общался со всеми жителями и никогда не отгораживался охраной. Бабаев финансировал городские программы часто из своего кармана, говорят в мэрии. В кабинете городского головы также ремонт сделал за свой счет. На нужды украинской армии Бабаев отдал 100 тысяч гривен, несколько раз лично сдавал кровь для раненых в зоне АТО.

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Сейчас обязанности мэра в Кременчуге выполняет первый заместитель городского головы. Виктор Калашник говорит, что главное сейчас - обеспечить стабильность в городе. Подозревает, что убийцы добивались именно хаоса. И называет одну из возможных версий убийства - Бабаева могли на следующей неделе назначить председателем Полтавской облгосадминистрации.

Между тем, убийцы до сих пор не задержаны. Известно, что они следили за мэром, сделали три выстрела из гладкоствольного оружия. Сейчас правоохранители разыскивают автомобиль, на котором скрылись убийцы. Олега Бабаева похоронят во вторник в Кременчуге. К тому времени в городе будет длиться траур. Местные жители уже обратились к городской власти с просьбой назвать именем Олега Бабаева центральный сквер города.