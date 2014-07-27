Порошенко взял под личный контроль расследование убийства мэра Кременчуга

Президент Украины Петр Порошенко требует оперативного и объективного расследования обстоятельств убийства мэра Кременчуга Олега Бабаева и покушения на жизнь мэра Львова Андрея Садового.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, Порошенко назвал эти преступления проявлениями террористических действий, целью которых является запугивание населения в мирных регионах государства.

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По его словам, правоохранительные органы не должны допустить распространения подобных явлений в мирных городах, поселках и селах, отметил Президент.

«Я ожидаю от Службы безопасности Украины и Генеральной Прокуратуры скорейшего расследования двух ужасных преступлений. Требую, чтобы все силы были брошены на установление исполнителей и заказчиков», - сказал Порошенко во время встречи с Генеральным прокурором Украины Виталием Яремой и заместителем Председателя Службы безопасности Украины Виталием Яловенко.

«Должны с вами объединить усилия для того, чтобы защитить мир и спокойствие украинцев», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что будет держать на личном контроле ход расследования.

«О ходе расследования просил бы информировать меня лично», - сказал он.

«Зло обязательно должно быть наказано. Это тот вызов, который сегодня террористы бросили правоохранительной системе Украины. Но у нас есть чем ответить», - резюмировал Президент.

Ярема сообщил, что к расследованию обоих преступлений привлечены работники Генеральной прокуратуры, СБУ и МВД, которые координируют работу следственных групп на местах.

«Сегодня проводятся активные следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия», - сказал он.

Ярема также сообщил, что по факту убийства мэра Кременчуга возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины, а по факту покушения на городского голову Львова - дело по статье 258.

Относительно выяснения обстоятельств покушения на жизнь Садового заместитель председателя СБУ сообщил, что во Львове созданы оперативные следственные группы, в которые кроме сотрудников СБУ привлечены представители прокуратуры и органов внутренних дел.

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Как сообщал УНИАН, мэра Кременчуга Бабаева неизвестные застрелили утром 26 июля.

Бабаев родился 21 октября 1965 года в Курске. Был народным депутатом Украины VI созыва, членом фракции ”Блок Юлии Тимошенко”. Президент футбольного клуба ”Ворскла”. На посту мэра Кременчуга работал с ноября 2010 года.

В ночь на субботу во Львове неизвестные обстреляли жилой дом городского головы. На тот момент Садового и его семьи в доме не было, поэтому никто не пострадал.