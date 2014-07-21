Кэмерон: Путин должен сделать выбор, как он будет реагировать на трагедию с «Боингом»



Об этом он написал в Twitter

«Для Путина это - определяющий момент. Президент Путин стоит перед выбором, как он будет реагировать на эту ужасную трагедию с рейсом MH17», - написал Кэмерон.

Он сообщил, что Великобритания отправила в Украину следователей по авиационным происшествиям и специалистов по идентификации тел.

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Премьер-министр Великобритании считает, что Европа должна сделать все необходимое, чтобы положить конец конфликту в Украине.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.