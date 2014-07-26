Луганская область отключена от энергосистемы страны из-за действий террористов

15:26, 26 июля 2014
Политика
0 0

В результате действий террористов Луганская область отключена от энергосистемы Украины.

Луганская область отключена от энергосистемы / фото Илья Кононов / facebook.com

Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина в соцсети.

Читайте такжеВ Луганске за минувшие сутки погибли 9 мирных жителей

"Сегодня в районе Брянки террористы прямым попаданием разрушили базовую подстанцию. Луганская область отключена от энергосистемы Украины", - сообщила она.

"Электроэнергия подавалась нам через Донецкую область. Сейчас наши энергетики пытаются увеличить мощности на ТЭС города Счастье и ведут переговоры о переподключении на другие подстанции", - добавила Ирина Веригина.

Post by Ирина Веригина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter