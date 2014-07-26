Луганская область отключена от энергосистемы страны из-за действий террористов
15:26, 26 июля 2014Политика
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В результате действий террористов Луганская область отключена от энергосистемы Украины.
Луганская область отключена от энергосистемы / фото Илья Кононов / facebook.com
Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина в соцсети.
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"Сегодня в районе Брянки террористы прямым попаданием разрушили базовую подстанцию. Луганская область отключена от энергосистемы Украины", - сообщила она.
"Электроэнергия подавалась нам через Донецкую область. Сейчас наши энергетики пытаются увеличить мощности на ТЭС города Счастье и ведут переговоры о переподключении на другие подстанции", - добавила Ирина Веригина.
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