Луганская область отключена от энергосистемы страны из-за действий террористов

Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина в соцсети.

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"Сегодня в районе Брянки террористы прямым попаданием разрушили базовую подстанцию. Луганская область отключена от энергосистемы Украины", - сообщила она.

"Электроэнергия подавалась нам через Донецкую область. Сейчас наши энергетики пытаются увеличить мощности на ТЭС города Счастье и ведут переговоры о переподключении на другие подстанции", - добавила Ирина Веригина.