За сутки погибли четверо украинских военных - СНБО

13:34, 26 июля 2014
Политика
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В течение минувших суток террористы осуществили двадцать три обстрела блокпостов и позиций подразделений вооруженных сил Украины.

Террористы продолжают обстреливать украинских военных / verytinywars.blogspot.com

В течение суток террористы 23 раза обстреляли позиции сил Антитеррористической операции (АТО), четверо военных погибли. 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В течение минувших суток террористы осуществили двадцать три обстрела блокпостов и позиций подразделений ВС Украины в районах населенных пунктов Пески, Степановка, Большая Тарасовка, Червонопартизанск, Дибровка, Белое, Счастье, Новоазовск, Мариновка, Кожевня, Луганск, Амвросиевка», - сообщил он.

Также Лысенко отметил, что в течение суток погибли четверо украинских военных и 20 получили ранения.

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