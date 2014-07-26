За сутки погибли четверо украинских военных - СНБО

В течение суток террористы 23 раза обстреляли позиции сил Антитеррористической операции (АТО), четверо военных погибли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В течение минувших суток террористы осуществили двадцать три обстрела блокпостов и позиций подразделений ВС Украины в районах населенных пунктов Пески, Степановка, Большая Тарасовка, Червонопартизанск, Дибровка, Белое, Счастье, Новоазовск, Мариновка, Кожевня, Луганск, Амвросиевка», - сообщил он.

Также Лысенко отметил, что в течение суток погибли четверо украинских военных и 20 получили ранения.