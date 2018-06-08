Украинский интерес. Отголоски катастрофы, узы союзничества и непрерывное ухудшение отношений с Россией

Катастрофа малазийского лайнера в донецких степях уже имеет далеко идущие последствия. На происходящее на востоке Украины обратили пристальное внимание на официальном уровне лидеры Запада, до последнего времени предпочитавшие делать вид, что ничего особенного не происходит. Передача «черных ящиков» представителями ДНР малазийским экспертам не смогла сгладить фактов мародерства на месте падения «Боинга-777», да и сам Барак Обама обвинил самопровозглашенную республику в стремлении воспрепятствовать работе экспертов. Нидерланды выразили готовность к более активным контактам с Украиной, а Великобритания устами своего премьера Дэвида Кэмерона призвала европейских коллег быть более решительными в отношении Кремля.

Продолжающая испытывать постоянные артиллерийские обстрелы со стороны России Украина получила слабое утешение признанием их фактов на уровне Госдепартамента США. Очевидно, что в Вашингтоне Киеву не рекомендуют делать слишком резких движений, обещая вознаградить статусом «специального союзника», позволяющим ощутить всю полноту привилегий члена НАТО без вступления в Альянс. Это, по всей видимости, максимум, на который сегодня способна администрация Барака Обамы в отношении нашей страны.

В Старом Свете относительно происходящего на Донбассе есть «глубокая обеспокоенность» и «огромная встревоженность», но в каждом индивидуальном случае эти международные чувства приобретают разный формат. С одной стороны, европейские представители ведут изнурительные переговоры о согласовании параметров новых санкций против России и даже добились относительных успехов. С другой – французский президент Олланд не видит ничего крамольного в поставке России ударного вертолетоносца «Мистраль» (пока одного), а еврокомиссар Эттингер настаивает, чтобы российские энергоресурсу не были объектом санкций. Украине, расплачивающейся за стремление сохранить суверенитет и территориальную целостность жизнями своих военных и мирных жителей, несущей огромные экономические потери, в Евросоюзе преподносят урок «равноудаленности», чреватый всплеском евро-скепсиса еще до ратификации Верховной Радой Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Отношения с Россией проходят все новые и новые точки падения. Владимир Путин среди ночи обратился к россиянам (и не только) по поводу сбитого лайнера, и в ходе заседания Совбеза уделил немало внимания ситуации в Украине. Россия продолжает не только снабжать сепаратистов тяжелым вооружением, но и оказывать им огневую поддержку. Объявление с подачи российского МВД в розыск лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша – ход из серии пропагандистских. Украинское правительство накануне отставки Арсения Яценюка с поста премьера пообещало вводить санкции против россиян, поддерживающих сепаратистов, а министерство внутренних дел возбуждает уголовные дела против министра обороны Сергея Шойгу и видных думцев. Вряд ли у кого-нибудь есть сомнения, что отношения между крупнейшей страной Европы и наиболее масштабным государством в мире испорчены на длительный срок.