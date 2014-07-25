Украинских военных продолжают обстреливать с территории России - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Город переданное под контроль бойцов батальона территориальной обороны», - отметил он.

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Кроме того, Попов сообщил, что со стороны России трижды проведен обстрел инженерной переправы вблизи н.п. Кожевня (Донецкая обл.). Также со стороны России дважды проведен обстрел позиций сил АТО вблизи н.п. Дьяково (Луганская обл.).

«Проведен обстрел из артиллерии и минометов», - информирует он.

По данным Тимчука, группа террористов напала на блокпост сил АТО вблизи н.п. Степановка (Донецкая обл.).

«Нападение отбито. Часть террористов уничтожена», - сообщил он.

Также боевики обстреляли блокпост сил АТО у н.п. Большая Тарасовка и дважды - блокпост возле н.п. Пески близ Донецка. Обстрел произведен из минометов.