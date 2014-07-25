Боевики разместили десятки «Градов» в Горловке, Харцызске, Малониколаевке и Первомайске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

По его словам, террористы продолжают использовать мирное население как живой щит, а также размещать свои огневые позиции в жилых массивах и на территории гражданских объектов.

Читайте такжеНочью позиции сил АТО обстреливали из «Градов», стрелкового оружия и гранатометов

«Боевики разместили десятки систем «Град» в людных кварталах: в частности, в Горловке возле шахты им. Румянцева, в Харцызске на территории Жэка № 5, в селе Малониколаевка возле Красного Луча, в Первомайске в районе ПТУ №31», - заявил Лысенко.