Боевики разместили десятки «Градов» в Горловке, Харцызске, Малониколаевке и Первомайске
13:49, 25 июля 2014Политика
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Боевики размещают установки залпового огня «Град» в жилых кварталах Горловки, Харцызска, Малониколаевки и Первомайска.
Установки "Град" размещают в жилых кварталах / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
По его словам, террористы продолжают использовать мирное население как живой щит, а также размещать свои огневые позиции в жилых массивах и на территории гражданских объектов.
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«Боевики разместили десятки систем «Град» в людных кварталах: в частности, в Горловке возле шахты им. Румянцева, в Харцызске на территории Жэка № 5, в селе Малониколаевка возле Красного Луча, в Первомайске в районе ПТУ №31», - заявил Лысенко.
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