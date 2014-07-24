Верховная Рада не смогла принять закон об усилении борьбы с терроризмом

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали только 202 народных депутата.

Как сообщалось, законопроектом по борьбе с терроризмом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми предусмотрено установление уголовной ответственности за отдельные деяния, связанные с препятствованием проведению АТО.Читайте также"УДАР", "Свобода" и "Батькивщина" заявили о выходе из парламентской коалиции

Предложенные изменения в Закон “О борьбе с терроризмом” направлены на: определение лиц, которые являются пособниками террористов, и действий, которые представляют пособничество террористической деятельности; установление дополнительных ограничений в доступе на определенные объекты и участки местности в районе проведения АТО; расширение полномочий должностных лиц, других лиц, которые официально привлечены к антитеррористической операции, относительно установления ограничений в пользовании связью и в передаче информации через компьютерные сети, а также - установление ограничений относительно доступа представителей средств массовой информации в район проведения АТО.

Кроме того, изменения касаются введения механизма назначения ответственного (коменданта административно-территориальной единицы) за обеспечение текущего государственного управления местными делами, врио руководителя местного органа исполнительной власти в случае невозможности осуществления своих полномочий местными органами государственной власти, органами местного самоуправления, другими субъектами властных полномочий во время проведения АТО, неисполнения, неподобающего исполнения своих обязанностей руководителями местных органов исполнительной власти, должностными и служебными лицами органов местного самоуправления.Читайте такжеТурчинов досрочно закрыл утреннее пленарное заседание

Также речь идет об обеспечении дополнительных мер по охране зданий органов государственной власти, органов местного самоуправления, других субъектов властных полномочий, должностных и служебных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, других субъектов властных полномочий, а также членов их семей.